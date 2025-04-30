Минэкологии Подмосковья сообщило график приема пластика на переработку в выходные

Жители Подмосковья могут сдать пластиковые отходы на переработку в специальные экомобили. За это они получат бонусы от магазинов «ВкусВилл». Такие машины курсируют по разным городам Подмосковья и останавливаются в определенных местах, чтобы каждый желающий мог поучаствовать в раздельном сборе мусора.

В субботу 3 мая экомобиль будет работать в Красногорске на 32-м километре Волоколамского шоссе, в Люберцах на улице Кольцова рядом со школой № 14, в Коломне рядом с кинотеатром «Русь» и в Балашихе в парке Пехорка.

В воскресенье 4 мая он приедет в Королев на площадь ЦДК имени Калинина, в Долгопрудный на рыночную площадь, в Домодедово в Центральный микрорайон и в Подольск в микрорайон Климовск.

Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.