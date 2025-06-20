Экомобиль для сдачи вторсырья остановится в 8 округах Подмосковья в выходные

В ближайшие выходные специальный экомобиль снова отправится по городам Московской области, чтобы принять у жителей вторсырье на переработку. Мобильный пункт приема отходов сделает остановки в восьми населенных пунктах региона 21 и 22 июня.
В субботу экомобиль будет работать на улице Уманской в Коломне, возле торгового центра «Перловский» в Мытищах, на Московском шоссе в Серпухове и на Ленинградской улице в Химках.
В воскресенье пункты приема откроются на улице Объединения в Балашихе, у торгового центра «Курс» в Видном, в микрорайоне Опалиха в Красногорске и в поселке Малаховка в Люберцах.
График работы экомобилей — с 12:00 до 18:00. Жители смогут сдать различные виды пластика и другого вторсырья, а за это получить бонусы от сети магазинов «ВкусВилл».
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