Экомобиль для сдачи вторсырья остановится в 8 округах Подмосковья в выходные

В выходные 30 и 31 августа жители восьми округов Подмосковья смогут сдать вторсырье на переработку в мобильный пункт приема. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

В субботу экомобиль будет работать на улице Дзержинского напротив входа в кинотеатр «Костино» в Королеве, на Госпитальной улице в доме № 8 в Долгопрудном, в ТРЦ «Торговый квартал» на Каширском шоссе в Домодедове, а также по адресу Академика Доллежаля 3, строение 2 в Подольске.

В воскресенье пункты приема откроются на парковке ТЦ «Красный камень» в Видном, перед фермерским рынком «Экобазар» на бульваре Ветеранов в Мытищах, около ДК «Россия» по стороны площади Славы в Серпухове и еще на площадке «Мегабак» на улице Машинцева в Химках.

График работы экомобиля — с 12:00 до 18:00. За сдачу вторсырья жители Подмосковья получат бонусы от сети магазинов «ВкусВилл».

Информация о том, что принимается на переработку, доступна по ссылке.