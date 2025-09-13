Экологичный моечный комплекс для поездов открыли на станции Депо в Лобне

На станции Депо в Лобне начал работу новый моечный комплекс для электропоездов, ставший единственным на Белорусско-Савеловском направлении оснащенным системой замкнутого водооборота. Вся вода, используемая для мойки составов, проходит многоступенчатую очистку и используется повторно, что значительно снижает экологическую нагрузку.

Также в здании был проведен капремонт, что позволило установить на объекте современное российское оборудование, которое позволяет проводить полный цикл обслуживания подвижного состава: как мойку, так и внеплановый ремонт.

По словам директора по безопасности компании «ТМХ-Пассажирский транспорт» Павла Белозерова, использование нового комплекса ускорит мойку поездов более чем в два раза.

Ранее, чтобы помыть вручную один состав уходило более часа, теперь это 27-30 минут.