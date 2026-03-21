Экологичная ГРЭС в Кашире станет компактней и мощнее

Каширская ГРЭС станет мощней и безопасней благодаря масштабной модернизации. Специалисты возведут новые энергоблоки, работающие на газе, рассказал 360.ru глава округа Роман Пичугин.

«Это объект, который имеет важное значение для всего региона. Это наша энергетическая безопасность — как городского округа, так и для всей Московской области», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас на ГРЭС строят два энергоблока мощностью 900 мегаватт.

«Это полностью импортозамещенные технологии. Наши коллеги петербургские — завод паровых машин — изготовил первую газовую турбину, ее уже установили», — уточнил глава округа.

Обновленная станция будет работать не на угле, а на газе. Таким образом объект станет намного экологичнее.

Пичугин добавил, что на ГРЭС планируется привлечь порядка 400 новых сотрудников. Они будут заниматься разными видами как операционной, так и технической деятельности.

«Это и электрики, и сварщики, и мастера цехов, и директора производств», — подчеркнул глава округа.

Технологический процесс на ГРЭС полностью обновится, поэтому сотрудникам придется пройти полное переобучение.

Еще одним новым объектом в Кашире стали очистные сооружения мощностью 20 тысяч кубических метров. Благодаря передовым технологиям они помогут более качественно очищать сточные воды, в том числе полностью обрабатывать и обеззараживать производственный ил.