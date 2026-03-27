Экологическую викторину провели для школьников Лыткарина

В Детской библиотеке состоялось путешествие в мир живой природы. Для учащихся младших классов школы № 2 был организован экологический утренник «Любить природу — значит любить Родину».

Встреча была посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения советского писателя, сценариста и натуралиста Юрия Дмитриевича Дмитриева. Мероприятие началось с открытия тематической книжной выставки.

«Библиотекари подготовили экспозицию, где почетное место заняли самые известные произведения автора, чьи книги переведены на десятки языков мира. Ребята узнали о жизненном пути Юрия Дмитриева — человека, который умел „слышать“ лес и переводить язык животных на человеческий. Организаторы подчеркнули, что писатель всю жизнь стремился научить детей не просто смотреть на природу, а видеть ее красоту и хрупкость. Особый восторг у школьников вызвало чтение отрывков из знаменитой книги Дмитриева „Хитрецы, невидимки и разные родители“», — сообщили организаторы.

После чтения школьники активно обсуждали услышанное, делясь наблюдениями за природой. Финальным аккордом стала экологическая викторина «Лесные загадки». Школьники разделились на команды и отвечали на вопросы о жизни леса, демонстрируя эрудицию.