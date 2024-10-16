Экологическую игру провели для школьников в Воскресенске

Экологический урок прошел в гимназии № 1 села Косяково. Такие мероприятия воспитывают у школьников бережное и ответственное отношение к природе.

Экоурок для учеников гимназии организовали сотрудники местного дома культуры и представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЛайн -Воскресенск».

Школьники посмотрели документальный фильм о важности переработки мусора и послушали лекцию специалиста Центра экономики ресурсов Анны Гида о том, как уберечь Землю от загрязнения. Затем для подростков провели деловую игру, в которой они узнали основные правила разделения отходов, увидели, что можно сделать из переработанного стекла, пластика и бумаги.

После мероприятия учащиеся ушли домой не с пустыми руками. Сотрудники регионального оператора вручили им изготовленные из вторсырья ручки и постеры.

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