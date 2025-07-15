Экологическую игру для детей провели в Серебряных Прудах

Экологическую игру-викторину «Ключ к загадкам природы» провели в центральной библиотеке муниципального округа Серебряные Пруды. Организаторы подготовили для детей познавательную программу.

Ребята совершили увлекательное путешествие в мир природы. Участники поднимали актуальные вопросы, беседовали на тему определения связи человека с окружающей средой, узнавали об экологических проблемах, возникших по вине человека.

Дети в игровой форме соревновались в эко-викторине, которую разделили по тематикам: «Загадочный мир растений и животных», «Экологические загадки». Сотрудники предложили в помощь всем гостям книги по теме, а также гербарий, оформленный в библиотеке.

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