Экологическую акцию в помощь зимующим уткам провели в Ногинске

В Богородском округе организовали акцию «Помоги городским уткам пережить холодную зиму» из-за аномально холодной погоды. К ней присоединились учащиеся, педагоги и родители всех Центров образования округа.

24 февраля педагоги Центра образования для детей и взрослых разработали инструкцию по выбору правильного корма для зимующих птиц, закупили необходимое питание и сено для уток, оставшихся зимовать на реке Клязьме в центре Ногинска.

Волонтеры и активисты разложили сено и солому под навесами на набережной. Угощением для уток стали измельченные овощи, яблоки, распаренные крупы, творог, мясной фарш и специальный комбикорм. Около 300 метров береговой линии превратились в подкормочные площадки.

Горожане также поддержали акцию, принесли корм и узнали о том, что подкармливать уток хлебом в большом количестве нельзя. Организаторы отметили, что в морозы птицам труднее добывать пищу, так как она примерзает ко льду или уходит под снег, поэтому помощь пернатым особенно важна.