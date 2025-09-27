Экологическую акцию «Сохраним лес вместе» провели в Химках

В Химках прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в которой приняли участие жители, члены Ассоциации ветеранов СВО, волонтеры и муниципальные депутаты. Они посадили молодые деревья на улице имени К. И. Вороницына.

В акции приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместители Александр Васильев и Руслан Шаипов, муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Сегодняшняя акция — реальный шаг к улучшению качества жизни в наших Химках. Важно, что жители активно включаются в такие инициативы. Мы видим, как с каждым годом растет число участников, и это подтверждает: забота об экологии становится частью нашей повседневной жизни», — сказал Сергей Малиновский.

Участникам выдали перчатки, ведра и лопаты. Они посадили молодые липы. Волонтеры организовали полевую кухню с угощениями и напитками.

Отметим, экологическую акцию «Сохраним лес вместе» проводят в Подмосковье дважды в год — весной и осенью. Жители Химок не только сажают новые деревья, но и проводят субботники в лесных массивах.