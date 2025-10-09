Экологическую акцию провели во Фрязине

В округе жители объединились в масштабной акции «Отходы во благо», собрав свыше 750 килограммов отходов для переработки. Мероприятие, организованное при поддержке волонтеров и местных жителей, стало настоящим праздником экологической ответственности, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акция по сбору вторсырья «Отходы во благо» прошла на площадке дворца культуры «Исток», превратив его на один день в центр экологической активности. В мероприятии приняли участие 228 неравнодушных жителей, которым помогали 27 добровольцев, объединенные общей целью — внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Общими усилиями им удалось собрать рекордные 751,2 килограмм различных фракций отходов, которые получат новую жизнь в качестве вторичного сырья.

Среди собранных материалов лидировала макулатура, составившая почти 400 килограммов. Также на переработку был отправлен пластик, пленка и металл. Помимо этого, активисты собрали значительный объем помощи для местного зооприюта.