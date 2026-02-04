Экологическую акцию провели в Раменском

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В округе прошла масштабная экологическая акция, направленная на популяризацию раздельного сбора отходов и разумного потребления. Мероприятие, организованное местными активистами общественного движения «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, собрало свыше 200 жителей.

На специально организованных площадках принимались различные фракции отходов, пригодные для дальнейшей переработки. Особое внимание было уделено макулатуре, пластику, металлу, электронному лому и стеклотаре.

Все собранные материалы были переданы на перерабатывающие предприятия. В проведении акции приняли участие 16 добровольцев, которые оказывали содействие посетителям, консультировали по вопросам правильной сортировки отходов и помогали в организации пространства.