Экологическую акцию провели в Одинцовском округе

Сотрудники администрации Одинцовского округа, местные жители, активисты молодежных и экологических объединений, волонтеры и представители лесничества привели в порядок лесной массив в микрорайоне Клубничное поле. Субботник прошел в рамках акции «Чистый лес» на площадке жилого комплекса «Одинград».

Совместными усилиями участники расчистили около трех гектаров лесного массива от валежника, сухостоя и упавших деревьев. Кроме того, был собран бытовой и строительный мусор, который оставляют отдыхающие. Собранные отходы распределили по разным классам для последующей утилизации.

Акция «Чистый лес» проходит в рамках реализации национального проекта «Экология». Проект стартовал еще в 2023 году, и за три летних сезона участникам удалось убрать более 170 гектаров лесных территорий. Главная цель мероприятия — поддерживать леса в благоприятном состоянии, обеспечивая комфорт и безопасность для отдыхающих.