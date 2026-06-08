Экологическую акцию провели в Можайском округе

В Можайском округе 5 июня прошла экологическая акция «Чистый лес». Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».

Местом проведения стал лесной участок в 64-м квартале Можайского участкового лесничества вблизи деревни Горки.

В акции приняли участие 35 человек. Среди них — сотрудники государственного казенного учреждения «Мосоллес», музея-заповедника «Бородинское поле», представители территориального отдела «Бородинский — Уваровский», члены Общественной палаты округа, а также представители местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. К ним присоединились неравнодушные местные жители.

Участники расчистили лесные участки от валежника и бытового мусора, удалили упавшие деревья и сухостой, организовали вывоз и утилизацию отходов. Всего убрали более одного кубометра бытового мусора и 12 кубометров древесины на площади 0,4 гектара земель лесного фонда.

«„Чистый лес“ — это не просто субботник, а наш общий вклад в будущее. Я вместе с жителями присоединилась к этой акции, потому что считаю: любить свой округ — значит заботиться о нем на деле», — отметила заведующая территориальным отделом «Бородинский — Уваровский» Олеся Макар

Благодаря общим усилиям лесной массив возле памятника Лейб-гвардии Казачьему полку заметно преобразился. Он стал не только чище и ухоженнее, но и безопаснее — как для людей, так и для экосистемы. Своевременное удаление сухостоя и валежника снижает риск лесных пожаров, предотвращает распространение вредителей и способствует здоровому росту молодых деревьев. Акции такого рода играют ключевую роль в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» и воспитывают в людях ответственное отношение к окружающей среде.