Экологическую акцию провели в Химках

В баскетбольном центре «Химки» прошла экологическая акция по приему пластиковой тары через фандомат, инициатором которой выступил муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов. Мероприятие объединило спорт и заботу об окружающей среде, продемонстрировав жителям технологичный способ утилизации вторсырья.

В ходе акции участники сдавали пластиковые бутылки через специальное устройство — фандомат, установленный в холле комплекса по адресу: улица Кирова, дом 27. Данные аппараты уже стали привычной частью городской инфраструктуры Химок и размещены во всех микрорайонах округа, включая 10 школ и другие социальные объекты.

Валентин Герасимов отметил, что подобные акции позволяют напомнить жителям о важности правильной утилизации вторсырья и формировании экологической культуры. Он подчеркнул, что полезные привычки, такие как раздельный сбор отходов, становятся нормой и приносят пользу всему городу.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что в Химках вопросам утилизации отходов уделяется пристальное внимание, а процесс раздельного сбора становится максимально доступным. Помимо фандоматов, в округе успешно развивается проект «Мегабак», позволяющий утилизировать крупные отходы без вреда для природы.

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в настоящее время в округе функционируют две площадки «Мегабак»: в Новых Химках на улице Машинцева и в микрорайоне Сходня на улице Горького. В этих пунктах жители могут бесплатно сдать стекло, пластик, макулатуру, цветной металл, батарейки, старую одежду, бытовую технику и автомобильные покрышки — отходы, которые не подлежат выбрасыванию в обычные контейнеры.