Экологическую акцию провели на реке Сосновке в Подольске

Второй раз за лето сотрудники молодежного центра «Территория будущего» структурного подразделения «Вектор» и волонтеры Подмосковья вышли на уборку берега реки Сосновки. Первый раз в этом сезоне субботник там прошел в июне.

Как подчеркнула сотрудница центра Ольга Терюхова, подобные акции не только улучшают экологическую обстановку, но и выполняют важную воспитательную функцию. «Ребята не будут сидеть в телефонах, а займутся полезным делом, а в следующий раз, когда захотят бросить фантик, вспомнят, что надо беречь природу», — отметила она.

Вооружившись перчатками, мешками и граблями, участники акции тщательно очистили прибрежную полосу от пластика, стекла упаковок, и другого постороннего мусора, оставленного нерадивыми отдыхающими. Также юные подольчане привели в порядок дорожки, ведущие к воде.