Экологическую акцию по высадке сосен провели в Воскресенске

Эколого-патриотическая акция «Сад Памяти» прошла в лесной зоне возле поселка имени Цюрупы в Воскресенске. Более 40 участников высадили 2500 саженцев сосны на участке площадью три гектара.

Заместитель директора Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Гордеев отметил, что на данном лесном участке происходит пополнение лесных культур, и участок был подобран специально.

Четыре года назад в 27-м квартале Виноградовского участкового лесничества уже высаживали саженцы сосны ко Дню Победы. Все это время, по словам Николая Гордеева, за посадками ухаживали и следили, сколько деревьев прижилось. «Ежегодно проводится мониторинг: обследование, осматриваются участки. Если приживаемость низкая, то мы производим дополнение», — подчеркнул он.

Мероприятие объединило неравнодушных жителей, волонтеров и активистов, которые своим трудом показали заботу о природе и сохранении исторической памяти.