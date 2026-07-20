Экологическую акцию по сдаче пластиковых крышек провели в Серпухове

В Серпухове провели благотворительную экологическую акцию. Подростки из трудовой бригады лагеря труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодежи вместе с директором Центра Надеждой Ереминой 17 июля передали 37 пятилитровых бутылок, наполненных «Добрыми крышечками».

«Добрые крышечки» — это эколого-благотворительный проект, который помогает одновременно заботиться о природе и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Собранные крышечки отправляются на переработку, а вырученные средства направляются на благотворительность. Ребята не только получают первый трудовой опыт и свою первую заработную плату, но и участвуют в добрых делах.

Присоединиться к акции может каждый. Пункт приема работает на базе муниципального учреждения «Серпуховское информационное агентство» по адресу: улица Джона Рида, дом 5. Крышечки принимают по пятницам с 09:00 до 17:00.

Принимаются чистые пластиковые крышечки от бутылок и пакетов с маркировкой 2 (02), HDPE, 4 LDPE, Tetra Pak. Перед сдачей желательно удалить вкладыши. Обратите внимание: подходят не все виды пластика — подробный перечень указан на информационной карточке. Просьба приносить крышечки небольшими партиями.

Все собранное сырье отправляется на переработку, где получает вторую жизнь в виде новых полезных изделий. Благодаря неравнодушию жителей Серпухова акция уже не первый год объединяет образовательные учреждения, учреждения культуры и всех, кто хочет сделать мир лучше.