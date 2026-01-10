Экологическую акцию по сдаче елок на переработку проведут в Химках

Она продлится почти месяц — с 12 января по 8 февраля. Переработанные деревья превратят в щепу и удобрения.

Региональная экологическая акция «Сдай елку на переработку» пройдет в округе. Ели, пихты и сосны измельчат в щепу, а полученное сырье используют в сельском хозяйстве и для благоустройства. Часть деревьев станет удобрением для высадки новых саженцев на областных акциях. Из одной живой ели получается около 25 килограммов полезной щепы.

Сдать елки можно будет в пяти специальных пунктах приема. Они расположены по адресам: улица Машинцева (вблизи дома 9, площадка «Мегабак»), улица Мичурина (вблизи дома 4), микрорайон Планерная (дом 21), улица Новая (дом 1) и улица Жаринова (дом 10).

Перед сдачей необходимо снять с дерева все украшения и лишние предметы: игрушки, мишуру, искусственный снег, блестки, скотч, веревки или пленку.