Экологическую акцию по сбору пластика провели в Лосино-Петровском

В Биокомбинатовской школе прошла акция «Добрые крышечки». Жителей призвали позаботиться об окружающей среде и сдать пластик на переработку.

«Добрые крышечки» — всероссийский волонтерский проект. Он создан для того, чтобы помочь детям, которым нужна поддержка, и сделать окружающую среду чище.

«Когда узнала об этой акции по сбору пластиковых крышечек, сразу поняла, что буду участвовать и расскажу о ней своим знакомым. Собирали всей дружной компанией и принесли их в пункт приема. Считаю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить нашу экологию и окружающую среду», — поделилась жительница городского округа Лосино-Петровский.

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