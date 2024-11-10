Экологическую акцию по сбору батареек провели в Химках

Экологическую акцию «Батарейки — вторая жизнь» организовали в баскетбольном центре «Химки». Все желающие могли утилизировать использованные батарейки в специальный контейнер.

Собранные элементы питания отвезут на переработку в Челябинск. Ценные вещества, которые остались в неисправных батарейках, послужат сырьем для создания новых аккумуляторов.

«Благодаря экологическим акциям каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Таким образом мы избавляемся от ненужного, делаем наш город чище и безопаснее», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Напомним, что в Химках установили емкости для утилизации пластика и алюминия. Также контейнеры расположены в 10 образовательных учреждениях и других социально значимых объектах.

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