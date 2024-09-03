Экологическую акцию по посадке леса проведут в Воскресенске 27 сентября

В сквере имени Пушкина в микрорайоне Красной строитель городского округа Воскресенск организуют традиционную экологическую акцию по посадке леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». На участке в 0,9 гектаров высадят липы.

Жителей Воскресенска приглашают поучаствовать в экологической акции по посадке леса. Саженцы и инвентарь активистам выдадут на месте.

Сквер имени Пушкина в микрорайоне Красный строитель благоустроили в 2021 году. Здесь заасфальтировали дорожки, установили уличное освещение и новые лавочки. На аллее разместили сказочную избушку на курьих ножках и золотую рыбку. Скульптуру юноши-лицеиста Александра Пушкина, которую установили в сквере в 1950 году, реконструировали.

Напомним, акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» в Московской области продлится с 13 по 29 сентября 2024 года.

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