Экологическую акцию «Лето без пакета» запустили в Подмосковье
Во Всемирный день отказа от пластиковых пакетов, который отмечают 3 июля, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЛайф» дал старт экологической акции «Лето без пакета». Инициатива призвана мотивировать жителей пользоваться многоразовыми сумками или авоськами.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо сфотографировать процесс упаковки покупок в многоразовый пакет, отправить снимок на электронную почту press@ecowm.ru, а затем разместить фотографию на своей странице во «ВКонтакте», добавив хештеги #летобезпакета и #ЭкоЛайф.
Победителей организаторы определят по завершении лета. Самых активных участников отметят фирменными шопперами и памятными подарками от компании.
Отказ от одного пластикового пакета способен внести вклад в сохранение окружающей среды. Несмотря на то что такой пакет используют в среднем всего около 20 минут, его разложение занимает до 400 лет. За это время пластик распадается на микрочастицы, загрязняя почву и водоемы, включая мировой океан.
Акция «Лето без пакета» направлена не только на проведение конкурса, но и на популяризацию экологичных привычек. Использование многоразовых сумок позволяет сократить объем бытовых отходов и показывает, что забота об окружающей среде может стать простой частью повседневной жизни.