Экологическую акцию «Лето без пакета» запустили в Подмосковье

Фото: Московский регион во время «масочного режима» в связи с угрозой распространения коронавируса / Медиасток.рф

Во Всемирный день отказа от пластиковых пакетов, который отмечают 3 июля, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЛайф» дал старт экологической акции «Лето без пакета». Инициатива призвана мотивировать жителей пользоваться многоразовыми сумками или авоськами.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо сфотографировать процесс упаковки покупок в многоразовый пакет, отправить снимок на электронную почту press@ecowm.ru, а затем разместить фотографию на своей странице во «ВКонтакте», добавив хештеги #летобезпакета и #ЭкоЛайф.

Победителей организаторы определят по завершении лета. Самых активных участников отметят фирменными шопперами и памятными подарками от компании.