Экологическую акцию для детей провели в Химках

В Химках 5 июня, в День эколога, прошла творческая акция для детей «Рисуем зеленый мир и экологию». Ребята рисовали мелками на асфальте то, как они видят экологическое будущее региона.

Юные художники изображали зеленый мир и синие мусоровозы, а также фантазировали — показывали, какими эти машины станут через 10, 20 или 50 лет. Кроме того, дети посидели в кабине водителя мусоровоза и узнали, как работают механизмы загрузки контейнеров.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что в Химках особое внимание уделяют раздельному сбору мусора. Эти привычки закладывают с детского сада. В школе ребятам рассказывают более подробно о сортировке разных фракций. Такие экоакции проходят в разных уголках города еженедельно, добавила она.

Акция «Рисуем зеленый мир и экологию» — один из крупнейших детских экологических проектов Подмосковья. За годы реализации проекта в подобных мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек на тысяче площадок по всей Московской области.

Организаторами стали компания «ЭкоЛайф» при поддержке Московской областной думы и Министерства информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие вошло в программу регионального проекта.