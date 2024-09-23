Экологическую акцию «День в лесу» провели в Истре

Сотрудники истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели акцию «День в лесу». В ее рамках команда лесной охраны совместно с активистами из местного населения и представителями администрации городского округа привела в порядок лесной массив Филатовского участкового лесничества.

В ходе акции удалось собрать пять кубометров бытового мусора. Кроме того, участники распилили более 15 кубометров валежной древесины.

Лесной участок испытывает значительную рекреационную нагрузку, однако не все посетители проявляют заботу о его состоянии. Лесничие и активисты совместными усилиями поддерживают порядок и призывают граждан бережно относиться к природным ресурсам.

В Комлесхозе Подмосковья также напомнили о правилах санитарной безопасности. За их нарушения предусмотрены штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

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