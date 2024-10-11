Экологическую акцию «Чистый лес» провели в Раменском

В рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» в Раменском прошла экологическая акция «Чистый лес». Ее организовали по инициативе и при поддержке партии «Единая Россия».

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев также принял участие в экологическом мероприятии. Добровольцы расчистили лес от мусора и валежника, вывезли упавшие деревья и сухостой.

«Я призываю каждого из вас заботиться о природе и сохранности окружающей среды. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение экологии и сделать наш округ еще более красивым и чистым. Спасибо всем участникам за активность и поддержку!» — сказал руководитель муниципалитета.

Подобные акции улучшают состояние лесов и создают благоприятные условия для отдыхающих на природе горожан.

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