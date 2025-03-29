Экологическое занятие для учащихся школы № 25 прошло в Балашихе

Мероприятие организовал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера. Школьникам из Балашихи рассказали о том, как правильно утилизировать мусор.

В экологическом мероприятии приняли участие 67 учеников 1 «Б» и 2 «А» классов. Школьники узнали о системах раздельного сбора отходов «Два Бака» и «Мегабак», действующих в Подмосковье, а также о современных методах сортировки и переработки отходов.

Система «Два Бака» предполагает использование двух контейнеров: синий для «чистого» мусора, например, пластика, металла, бумаги, стекла, и серый для «грязного» с пищевыми отходами и загрязненными материалами. Система «Мегабак» предоставляет возможность жителям сдавать различные виды вторсырья, включая текстиль, стекло, бумагу, батарейки, которые потом отправляют на переработку.

Эколог-просветитель компании регионального оператора провела интерактивную игру «Сортировка», во время которой ребята научились правильно распределять отходы по контейнерам. Такой подход помогает сформировать у подрастающего поколения экологическую ответственность.