Экологическое мероприятие «Синичкин день» пройдет в парке в Лосино-Петровском

Спортивные и развлекательные события пройдут на этой неделе в парках Лосино-Петровского. В них смогут принять участие жители разных возрастов.

Игровая программа состоится в Свердловском парке 11 ноября. Все начнется в пять часов вечера.

Тематическое мероприятие «Синичкин день» проведут там же уже 12 ноября. Все желающие смогут поучаствовать в творческом мастер-классе, игровой и спортивно-игровой программах. Начало в четыре часа дня.

Викторина, спортивно-игровая программа и творческий мастер-класс также состоятся 14 ноября в Лосино-Петровском парке. Все начнется в половину пятого дня.

Спортивно-игровую программу организуют здесь же и 15 ноября. Начало в половину пятого. Организаторы отмечают, что на мероприятие лучше приходить всей семьей.

Посетить все события можно абсолютно бесплатно без возрастных ограничений.