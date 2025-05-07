Экологическое мероприятие по сбору вторсырья пройдет в Чехове 10 мая

Активисты движения «ЭкоЛогичный Чехов» приглашают всех желающих сдать подготовленное вторсырье на переработку. Акция по раздельному сбору отходов пройдет 10 мая.

На пунктах будут принимать стекло, макулатуру, металл, старую электротехнику, пластиковые карты и другие виды вторичных ресурсов. По просьбе организаторов участникам необходимо привезти вторсырье к началу акции. Для удобства сдачи все ресурсы необходимо предварительно подготовить: вымыть, просушить и рассортировать.

Принимать мусор будут на экологическом пункте в Чехове по адресу: улица 8 Марта, дом № 1 а. Часы приема: с 09:00 до 09:50.

Отметим, что более семи лет движение «ЭкоЛогичный Чехов» развивает системы раздельного сбора отходов. Также волонтеры занимаются озеленением округа, очисткой лесов и рациональным использованием природных ресурсов.