Экологический забег прошел в лесопарке «Елочки» в Подольске

В мероприятии под названием «Чисто по совести» приняли участие студенты, активисты общественных организаций и добровольческих объединений. В этом году забег посвятили 80-летию Великой Победы.
Общественную территорию лесопарка «Елочки» очищали девять команд. Общими усилиями участники экозабега собрали почти 800 килограммов мусора.
Молодые люди не только выполняли полезную работу, но и состязались между собой. По итогам соревнований победили студенты Технико-экономического колледжа, которые собрали 167 килограммов мусора. Второе место заняла команда Образовательной площадки № 4 Подольского колледжа имени Никулина с результатом 119, 5 килограмма. На третьем оказались ребята из Московского областного современного колледжа с 116,5 килограмма.
Следующий экологический забег планируют провести ко Дню города, который в Подольске будут отмечать осенью.
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