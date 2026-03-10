Экологический урок в рамках региональной акции прошел в Химках

Ежегодное мероприятие «Покорми птиц» состоялось 8 марта. Дошкольники вместе с депутатом округа Инной Монастырской развесили на деревьях кормушки и приготовили угощение для птиц.

Цель акции — привить детям бережное отношение к природе. Юным участникам объяснили, почему так важно подкармливать пернатых в холода: когда земля и ветки покрываются ледяной коркой, птицы не могут добывать корм самостоятельно.

Инна Монастырская отметила, что такие уроки учат детей заботе и ответственности, помогают понять важность сохранения природы. По ее словам, это вклад в будущее города.

Организаторы также рассказали, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. В меню для пернатых — несоленые семечки подсолнечника, сало без соли, зерновые смеси и ягоды. Кормушки должны быть с крышей и бортиками, чтобы корм не намокал и не высыпался. Подсыпать еду нужно понемногу, но ежедневно — тогда птицы запомнят место и будут прилетать регулярно.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов подчеркнул, что в Химках большое внимание уделяется правильному благоустройству: деревянные кормушки полезны для птиц и хорошо смотрятся в парках и дворах.

Ранее в акции приняли участие более 135 тысяч человек, они установили свыше 19 тысяч кормушек. В этом году областная инициатива продлится до апреля.