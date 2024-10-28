Экологический урок провели для школьников в деревне Чемодурово

Работники дома культуры деревни Чемодурово городского округа Воскресенск и представители регоператора по обращению с отходами организовали для школьников экологический урок. Ребята узнали об истории материалов для письма и о появлении бумаги.

Учащиеся школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова в деревне Чемодурово побывали на экологическом уроке «История бумаги». Его провели сотрудники местного дома культуры и работники регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Подросткам рассказали о материалах для письма, которые предшествовали бумаге. Школьники познакомились с древними каменными книгами, берестяными грамотами, иероглифами на пергаменте и ткани. Собравшиеся задавали вопросы, из чего делают воск и как передавать узелковое письмо.

По итогам мероприятия участникам подарили сувениры на память: дети получили ручки из переработанного тетрапака и карандаши из газеты.

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