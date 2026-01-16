Экологический урок провели для дошкольников Воскресенска

В Центральной детской библиотеке 15 января прошел экологический урок для воспитанников дошкольной группы «Пролицей» МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.». Занятие приурочили ко Дню заповедников и национальных парков России.

Памятная дата отмечается ежегодно 11 января — в день создания первого заповедника в стране, Баргузинского. Праздник напоминает о важности сохранения природного наследия и бережного отношения к окружающей среде.

Во время урока дошкольники познакомились с историей праздника, узнали о заповедниках и национальных парках России, а также отправились в символическое путешествие по заповедным тропам Воскресенска. Ребята разгадывали загадки, отвечали на вопросы и участвовали в познавательных конкурсах.

Завершилось мероприятие творческим мастер-классом. Дети своими руками сделали аппликацию «Заповедный олень».