Экологический урок прошел в школе № 15 в Красногорске

Важный урок о любви к окружающей среде провели для учеников школы № 15 в Красногорске. Мероприятие стало итогом прошедшей в образовательном учреждении Недели экологии.

Вместе с родителями и педагогами дети собирали макулатуру, пластиковые крышки, отработанные батарейки. Почетным гостем познавательного экоурока стала эксперт Лилия Белова, которая уже больше 10 лет работает в сфере грамотного обращения с отходами.

«У них, я знаю, собрано более двух тонн макулатуры. И мы всегда отмечаем, что 60 килограммов макулатуры — это одно спасенное дерево. Нужно прививать детям любовь к природе, к тому, что нужно заниматься раздельным сбором, потому что экология — это дело каждого», — отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Соорганизатором полезного мероприятия для детей стало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В игровой форме ребятам рассказали об особенностях современных контейнерных площадок и важности сортировки мусора.