Экологический урок прошел в школе № 15 в Красногорске
Важный урок о любви к окружающей среде провели для учеников школы № 15 в Красногорске. Мероприятие стало итогом прошедшей в образовательном учреждении Недели экологии.
Вместе с родителями и педагогами дети собирали макулатуру, пластиковые крышки, отработанные батарейки. Почетным гостем познавательного экоурока стала эксперт Лилия Белова, которая уже больше 10 лет работает в сфере грамотного обращения с отходами.
«У них, я знаю, собрано более двух тонн макулатуры. И мы всегда отмечаем, что 60 килограммов макулатуры — это одно спасенное дерево. Нужно прививать детям любовь к природе, к тому, что нужно заниматься раздельным сбором, потому что экология — это дело каждого», — отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
Соорганизатором полезного мероприятия для детей стало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В игровой форме ребятам рассказали об особенностях современных контейнерных площадок и важности сортировки мусора.
«Дети в таком возрасте — как губки: все впитывают. И просвещение в части экологии нужно начинать именно с этого возраста, с начальных классов. Это очень важно», — подчеркнула инженер по охране окружающей среды Красногорского филиала «Мособлэнерго» Мария Садохова.
В рамках акции школьники собрали более 2 тонн макулатуры, 128 килограммов пластиковых крышек и 3 килограмма батареек. Помимо этого, ребята подготовили программу с песнями и стихотворениями на «зеленую» тему. А еще — прошли обряд посвящения в «эколята» и даже получили сертификат. Экологическая неделя в школе выдалась плодотворной. А собранную макулатуру, батарейки и пластиковые крышки, как и положено, отправят на переработку.