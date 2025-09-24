Экологический тимбилдинг провели для школьников в Воскресенске
Мероприятие состоялось в школе имени Героя России Сергея Рыбникова. Активисты «Молодой гвардии» и сторонники «Единой России» организовали для учащихся кейс-сессию по разработке экологических акций для парка усадьбы Кривякино.
Школьники объединились для решения общей задачи в несколько команд и с интересом и азартом разрабатывали концепции экологических акций. В процессе ребята учились слушать друг друга и находить компромиссы, продемонстрировали прекрасный пример сплоченной работы. В результате за ограниченное время учащиеся смогли создать полноценные проекты.
Каждая команда предложила практические решения для дополнительного благоустройства парка усадьбы Кривякино. В числе идей были проведение мастер-классов по переработке природных материалов, создание познавательных экотроп и организация экологических квестов, а также разработка программ по вовлечению жителей Воскресенска.
Руководитель местного отделения МГЕР Анастасия Парахина отметила, что такие мероприятия не только помогают развивать у ребят лидерские качества, но и учат их эффективно и качественно работать в команде для достижения одной общей цели.