Экологический стадион обустроят в Серпухове для соревнований между школами

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

На территории городского бора в Серпухове подготовят эко-стадион. На нем в сентябре пройдет соревнование для школьников «Путешествие по экологической тропе».

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, соревнования подготовит Центр внешкольной работы Серпухова и филиал «Русский лес» «Мособллеса». В них примут участие почти все школы округа.

«Это масштабные, представительные соревнования, в которых принимают участие практически все школы, на них собирается до сотни школьников», — отметили в ведомстве.

Лесничие и представители Центра выезжали на место проведения мероприятия. Там разместят специальный стадион, где будут состязаться школьники. Территорию подготовят, разметя участки по числу команд.

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