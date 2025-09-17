Экологический слет школьников прошел в Серпухове

Ежегодное мероприятие «Путешествие по экологической тропе» организовали в Городском бору Серпухова. В соревнованиях приняли участие 14 команд из школ муниципалитета.

Участникам нужно было пройти маршрут, состоящий из 11 станций. Юные экологи на практике осваивали важнейшие навыки: определяли породы деревьев, ориентировались по азимуту, учились работать с ранцевым огнетушителем и правильно высаживать лесные культуры. Школьники также разбирались в проблемах загрязнения окружающей среды, решали экологические задачи и логические цепочки.

Традиционный экологический слет уже несколько лет организовывают Центр внешкольной работы и филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес». Такие проекты помогают воспитывать у подрастающего поколения ответственность за природу родного края, искренний интерес и бережное отношение к его богатствам.