Экологический семинар прошел в Балашихе

Недавно представители управляющих компаний городского округа Балашиха приняли участие в экологическом семинаре, который стал важной вехой в повышении экологической грамотности среди населения. Основной темой встречи стало обращение с отходами, что является актуальным вопросом для современного общества.

Программа семинара была насыщенной и включала обучение основным принципам обращения с отходами. Участники не только ознакомились с теоретическими аспектами, но и закрепили полученные знания в формате тестирования. Это позволило каждому оценить уровень усвоения материала и выявить области, требующие дополнительного внимания.

Одним из ключевых моментов семинара стало обсуждение раздельного сбора мусора и защиты окружающей среды. Участники получили практические рекомендации по правильной сортировке отходов и их утилизации.

«Тема экологии занимает важное место в нашей жизни. Мы регулярно проводим подобные встречи на бесплатной основе для повышения экологической грамотности детей и взрослых», — подчеркнула эколог Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с твердыми отходами Дарья Беневольская.

Все гости семинара были обеспечены информационными материалами по теме встречи, что позволит им углубить свои знания и поделиться полученной информацией с другими. Кроме того, им вручили сертификаты, которые дают дополнительный балл к ЕГЭ, что стало приятным бонусом для детей участников.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Ассоциации общественного контроля и Министерства образования. Это сотрудничество подчеркивает важность совместных усилий государственных структур и общественных организаций в деле формирования экологической культуры среди населения.