Экологический сбор: бизнесу Подмосковья напомнили о сроках отчетности и штрафах

В Московской области прошел семинар, темой которого стал экологический сбор. Подмосковным бизнесменам напомнили о сроках сдачи отчетности в рамках РОП, а также штрафах за нарушение законодательства в области утилизации отходов.

«Основная задача — это не только защита бизнеса, но и правовое просвещение. Поэтому превентивные меры, которые направлены на предупреждение нарушений, являются одной из главных задач. Чем больше бизнес будет знать новое в законодательстве, тем меньше он будет допускать тех ошибок в своей деятельности, которые на сегодняшний день встречаются», — отметила Чудакова.

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала, что экологическая отчетность в 2026 году изменилась, поэтому проводится такой вебинар для предпринимателей. Игнорировать новые правила становится все дороже, в прошлом году Росприроднадзор направил более 6000 требований об устранении нарушений.

По закону предприниматель должен отвечать за то, что происходит с его продукцией после того, как ее выбросили. Если компания не занимается утилизацией, то платит экологический сбор. На данный момент для бизнеса важно вовремя сдать отчетность за 2025 год. Последний день — 15 апреля.

«В преддверии установленного законом срока мы проводим это мероприятие исключительно для того, чтобы объяснить, рассказать изменения в законодательстве, новые требования законодательства, как мы видим всех производителей и импортеров, и утилизаторов, как мы осуществляем контроль», — поделилась заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Наталья Афанасьева.

За непредоставление отчетности предприятие могут оштрафовать на сумму от 50 до 250 тысяч рублей. За неуплату самого сбора штрафы увеличиваются троекратно.

Для упрощения процедуры отчетности все расчеты ведутся в личном кабинете Росприроднадзора.