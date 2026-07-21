Экологический проект по сохранению реки презентовали в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе проект «Живая река», выросший из корпоративной инициативы 2017 года в масштабное экологическое движение, вышел на новый этап развития. На заседании Координационного совета при Торгово-промышленной палате, состоявшемся 20 июля, участники констатировали необходимость перехода от субботников к решению системной проблемы — расчистки русла реки Нары от завалов и поваленных деревьев.

За годы реализации проекта берега Нары были значительно очищены силами предприятий, общественных организаций, волонтеров и жителей округа. Однако на сегодняшний день стало очевидно, что одних ручных уборок недостаточно: естественному течению реки препятствуют многочисленные заторы, устранение которых требует применения специальной техники и привлечения профильных служб, а также строгого соблюдения природоохранного законодательства.

Участники заседания Координационного совета при Торгово-промышленной палате отметили, что решение проблемы состояния русла является задачей повышенной сложности, но обязательной к исполнению. Этот этап станет следующим логическим шагом в развитии проекта «Живая река», направленным не только на поддержание чистоты берегов, но и на восстановление экологического здоровья самой водной артерии.

Работа по организации расчистки русла потребует координации усилий администрации, профильных ведомств, природоохранных органов и бизнес-сообщества. Достигнутые договоренности на заседании позволят начать подготовку к проведению необходимых мероприятий в установленном законодательством порядке.