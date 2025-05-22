Экологический проект «Дерево жизни» запустили в Можайске

Церемонию открытия проекта «Дерево жизни» провели в Можайском округе. Его глобальная цель — повысить приживаемость растений по всему региону.

Открытие провели в Тюрмеровском лесу. Участниками открытия стали экологи, лесничие, сотрудники администраций и активисты из 30 округов Подмосковья. В том числе руководитель экспертной группы при Московской областной думы, основатель школы «Здоровый лес» Сергей Пальчиков и представители комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Проект «Дерево жизни» организовали Общественная палата Московской области и Комитет лесного хозяйства региона. Задачей его станет внедрение единого стандарта посадки деревьев.

«Уверен, этот проект вдохновит многих на дальнейшее озеленение и улучшение экологии в нашем регионе. В следующем году пройдет чемпионат по посадке деревьев, так что знания, полученные сегодня, точно пригодятся», — прокомментировал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.