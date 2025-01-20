Экологический праздник «Птичкин день» прошел в Лосино-Петровском округе

Всероссийский День зимующих птиц ежегодно отмечается в нашей стране 15 января. В дошкольном учреждении поселка городского типа Свердловский провели интересное и познавательное мероприятие, приуроченное к этому празднику.

«Птичкин день» был посвящен пернатым, которые остаются зимовать в Подмосковье. Дети приняли активное участие в игровой разминке «Птичий переполох» и мастер-классе, на котором учились создавать из заготовок бумаги и картона гирлянды с изображением птиц. Ребятам рассказали, чем зимующие птицы отличаются от перелетных, а также о том, как они питаются в холодное время года.

Занятие с дошкольниками провели сотрудники Лосино-Петровской городской библиотеки. Дети узнали много нового для себя, поиграли и изготовили поделки, которые будут представлены на выставке для родителей. «Такая форма обучения — наиболее эффективна. Ребята активно отвечали на вопросы, демонстрируя свою вовлеченность в образовательный процесс», — отметили воспитатели детского сада.