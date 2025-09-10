Экологический праздник прошел в Ногинске

Экологическая встреча, организованная волонтерской группой «Милосердие», многодетными семьями и прихожанами Богоявленского собора, состоялась в парке «Волхонка». Мероприятие объединило горожан в стремлении сделать любимое место отдыха чище и привить подрастающему поколению любовь к природе.

Сначала для детей прошли веселые спортивные эстафеты и игры. Вместе с ребятами активное участие в развлечениях приняли и взрослые. А затем все вместе поработали на субботнике. Добровольцы очистили территорию парка от скопившегося мусора, внеся свой вклад в благоустройство городского пространства.

Общими усилиями было собрано и отправлено на утилизацию несколько мешков мусора. Главный итог— пусть и небольшой, но заботливо очищенный от бытового мусора участок парка, ставший намного опрятнее и лучше.

Мероприятие стало ярким примером того, как инициатива активных граждан может сделать городскую среду комфортнее и чище. Организаторы планируют сделать такие экологические встречи традиционными.