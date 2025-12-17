Экологический мастер-класс по изготовлению елочных игрушек прошел в Химках

Подростки самостоятельно сделали новогодние игрушки из природных материалов. Для этого они использовали шишки, веточки и другие элементы, учась бережному отношению к окружающей среде.

Оригинальные декоративные элементы из естественных материалов создают ощущение уюта, наполняют пространство лёгкими ароматами и гармонично вписываются в любой интерьер.

На мастер-классе ребята мастерили фигурки сов из шишек. Каждое изделие отличалось авторским подходом: одни дополняли композицию веточками, другие — высушенными ломтиками апельсина. В результате появились десятки необычных работ, которые заняли свое место на домашних елках.

К мероприятию присоединились представители Совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская и Валентин Герасимов. Они наблюдали за работой и оказывали поддержку участникам.

«Мы учим детей бережному отношению к окружающей среде, показывая, что для создания праздничной атмосферы вовсе не обязательно покупать стекло или пластик», — отметила депутат округа Химки Инна Монастырская.

Созданные украшения будут напоминать своим авторам не только о зимнем празднике, но и об ответственном отношении к окружающему миру.