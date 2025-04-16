Экологический квест пройдет в Солнечногорске 26 апреля

Экологический квест «Чистые Игры» впервые проведут в Солнечногорске 26 апреля. Это уникальное мероприятие, сочетающее в себе формат субботника и командной игры.
Цель мероприятия — собрать как можно больше мусора на определенной территории, правильно сортируя его по категориям: пластик, стекло, металл и смешанные отходы.
Участникам предстоит объединиться в команды, состоящие из четырех до шести человек. В день проведения акции на месте регистрации все получат мешки для сбора мусора, перчатки и карту местности.
Центральной площадкой «Чистых Игр» станет Парк Победы в Солнечногорске. Мероприятие также пройдет во всех территориальных отделах муниципалитета. Адреса площадок можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.
«Это не просто уборка территории, это возможность весело и с пользой провести время, внести свой вклад в очистку нашего города и привить ответственное отношение к окружающей среде», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.
Организатором «Чистых игр» выступил отдел молодежной политики администрации округа.
Чтобы стать участником, необходимо до 24 апреля зарегистрироваться по ссылке.
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