Экологический квест пройдет в Солнечногорске 26 апреля

Экологический квест «Чистые Игры» впервые проведут в Солнечногорске 26 апреля. Это уникальное мероприятие, сочетающее в себе формат субботника и командной игры.

Цель мероприятия — собрать как можно больше мусора на определенной территории, правильно сортируя его по категориям: пластик, стекло, металл и смешанные отходы.

Участникам предстоит объединиться в команды, состоящие из четырех до шести человек. В день проведения акции на месте регистрации все получат мешки для сбора мусора, перчатки и карту местности.

Центральной площадкой «Чистых Игр» станет Парк Победы в Солнечногорске. Мероприятие также пройдет во всех территориальных отделах муниципалитета. Адреса площадок можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.