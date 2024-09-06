Экологический конкурс «Марафон ESG» начался в Подмосковье

Новый сезон экологического конкурса «Марафон ESG» начался среди округов Московской области. Он направлен на оценку работы муниципальных образований и региональных ведомств в области устойчивого развития и решения социальных и экологических проблем.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что ESG — это принципиально новый подход к управлению капиталом, компаниями и территориями, который основан на таких принципах, как: забота об экологии, социальная ответственность и эффективное корпоративное управление.

Ведомство одним из первых заключило соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, направленное на распространение и развитие ESG-стандартов. Ежегодно количество участников конкурса «Марафон ESG» растет. Сейчас, помимо Минэкологии, в нем участвуют министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, социального развития, физкультуры и спорта, а также энергетики.

Напомним, участниками конкурса в прошлом году стали 57 округов Подмосковья. Места в турнирной таблице распределили следующим образом: первое место досталось Люберцам, второе — Королеву, третье — Можайскому округу.

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