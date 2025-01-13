Экологический фестиваль «Зеленое Рождество» прошел в Орехово-Зуеве

Традиционное мероприятие состоялось в Morozoff-Hall и проводилось в четвертый раз. Оно объединило всех неравнодушных людей, которых заботит состояние окружающей среды.

Фестиваль организовали экоактивисты движения «Ноль отходов» при поддержке сообщества «PRO Женщин». Для гостей праздника были устроены различные конкурсы, викторины, спортивный челлендж и выставки поделок из переработанных отходов, в которые мастера вдохнули новую жизнь.

Как рассказала лидер движения «Ноль отходов» Оксана Акулова, на фестивале были обустроены игровая зона, ярмарка с товарами местных умельцев, зона квеста, который проводили персонажи в костюмах из вторсырья, собранного на экологических акциях.

Экофестиваль «Зеленое Рождество» стал для участников прекрасной возможностью не только весело и с пользой провести время, но и внести свой вклад в сохранение окружающей природы.