Экологический фестиваль прошел возле Алексеевских прудов в Балашихе

Экологический фестиваль «Беги, твори, сохраняй природу!» прошел в парке «Лосиный остров» возле Алексеевских прудов в Балашихе. В нем приняли участие чиновники, государственные служащие, активные жители муниципалитета и спортсмены.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства экологии Московской области, команды Running Heroes Russia, Всероссийского общества охраны природы и администрации Балашихи.

Активисты поучаствовали в мастер-классах и пообщались с экспертами по экологии. Они вдохновились на полезные привычки, нашли единомышленников и повысили экологическую грамотность.

«Мероприятие мы разделили на три основных категории участников. Это чиновники, государственные служащие, которые своим примером должны показывать, что готовы не только в кабинетах работать, а выходить и делать этот мир чище вместе с жителями. Вторая группа — подрастающее поколение, дети — наша инвестиция в будущее планеты. И третьи участники — спортсмены, они всегда собираются в любой локации и совмещают приятное с полезным. Сегодня мы будем изучать правила охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, убирать мусор и участвовать в массовой пробежке», — рассказал министр экологии и природопользования правительства Московской области Виталий Мосин.

Во время мероприятия работала мобильная экологическая лаборатория и экомобиль SYNERGETIC, где принимали пластик, макулатуру и батарейки, а взамен выдавали подарки. Желающие поучаствовали в мастер-классах — создали декоративные скворечники и освоили песочную анимацию.

Отметим, экологические фестивали в Московской области проводятся с 2017 года. Каждый раз за основу берут одну тему — сортировка мусора, очистка водоемов или лесных массивов, а также плоггин — сочетание бега и субботника. На территории Национального парка «Лосиный остров» такое массовое мероприятие экологической направленности проводится впервые.