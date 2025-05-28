Экологический фестиваль пройдет в Зарайске 8 июня

Экологический фестиваль «Птичьи трели» пройдет в Музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» 8 июня. Посетители смогут увидеть множество лесных птиц, которые обитают в муниципальном округе Зарайск.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что в рамках фестиваля пройдет выставка живой коллекции пернатых. Все желающие смогут рассмотреть соловьев, дроздов, зябликов и других птиц, узнать любопытные факты о них, а также насладиться их пением.

Для гостей подготовили насыщенную программу, в том числе мастер-классы по созданию сувениров собственными руками и народные игры как для детей, так и для взрослых.

Вход на фестиваль, который начнется в полдень, свободный.