Экологический фестиваль «Краски лета» прошел в Воскресенске

Ежегодный молодежный фестиваль «Краски лета» собрал около двух тысяч гостей в подмосковном парке «Новлянская ривьера». Для участников провели экологическую игру от регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Организатор мероприятия — Молодежный центр «Олимпиец» — предложил разнообразные активности для школьников, студентов и семей. Одной из них стала спортивная игра «ЭкоКорнХол» от регоператора ЭкоЛайн-Воскресенск. Участникам нужно было метко попасть в цель и правильно определить вид отходов, указанных на мешочке.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отметили, что совмещение игры и обучения позволило ребятам запомнить, в какой контейнер нужно выбрасывать разные виды мусора. Синий бак — для перерабатываемого, серый — для смешанных отходов.

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